Deep Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Deep Industries präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,53 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,95 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at