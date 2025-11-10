Deep Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Deep Industries hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,53 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deep Industries ein EPS von 6,00 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,21 Milliarden INR gegenüber 1,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at