Deep Medicine Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deep Medicine Acquisition A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deep Medicine Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

