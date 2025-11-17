|
17.11.2025 06:31:29
Deep Medicine Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deep Medicine Acquisition A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deep Medicine Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!