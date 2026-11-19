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19.11.2026 06:31:28
Deep Medicine Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Deep Medicine Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deep Medicine Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -486,700 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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