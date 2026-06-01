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01.06.2026 06:31:29
Deep Polymers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Deep Polymers hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 265,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 230,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 987,24 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 981,72 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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