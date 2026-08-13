Deep Polymers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Deep Polymers hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,80 INR. Im letzten Jahr hatte Deep Polymers einen Gewinn von 0,600 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 300,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 254,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at