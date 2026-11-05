Deep Polymers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Deep Polymers präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 INR gegenüber 0,730 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 292,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deep Polymers einen Umsatz von 257,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at