Deep Sea Minerals hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deep Sea Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at