Deep Value Driller AS Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Deep Value Driller AS Registered äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,66 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 NOK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,67 Prozent auf 545,16 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,43 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,52 NOK je Aktie sowie einen Umsatz von 565,03 Millionen NOK belaufen.

Redaktion finanzen.at