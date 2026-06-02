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02.06.2026 06:31:29
Deepak Builders Engineers India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deepak Builders Engineers India hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 INR, nach 2,40 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,51 INR. Im Vorjahr waren 14,04 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Deepak Builders Engineers India mit einem Umsatz von insgesamt 5,54 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -4,29 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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