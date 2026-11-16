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16.11.2026 06:31:29
Deepak Fertilisers Petrochemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Deepak Fertilisers Petrochemicals hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,19 INR, nach 16,89 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deepak Fertilisers Petrochemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 30,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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