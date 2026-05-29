Deepak Fertilisers Petrochemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deepak Fertilisers Petrochemicals präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 11,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deepak Fertilisers Petrochemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 21,96 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,11 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,10 INR sowie einem Umsatz von 26,49 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 58,40 INR gegenüber 73,95 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Deepak Fertilisers Petrochemicals im vergangenen Geschäftsjahr 115,06 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deepak Fertilisers Petrochemicals 100,70 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at