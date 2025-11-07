|
07.11.2025 06:31:29
Deepak Fertilisers Petrochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Deepak Fertilisers Petrochemicals lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,64 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 30,06 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
