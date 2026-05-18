18.05.2026 06:31:29

Deepak Nitrite: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Deepak Nitrite hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 16,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,52 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 20,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,80 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 21,01 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 40,36 INR beziffert. Im Vorjahr waren 51,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 77,85 Milliarden INR – eine Minderung um 3,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 80,97 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen