Deepak Nitrite: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Deepak Nitrite hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 16,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,52 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 20,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,80 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 21,01 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 40,36 INR beziffert. Im Vorjahr waren 51,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 77,85 Milliarden INR – eine Minderung um 3,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 80,97 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at