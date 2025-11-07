Deepak Spinners hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Deepak Spinners hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -4,830 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Deepak Spinners im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deepak Spinners 1,31 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at