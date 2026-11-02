Deepak Spinners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deepak Spinners hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,74 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Deepak Spinners mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at