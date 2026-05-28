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28.05.2026 06:31:29
Deepak Spinners zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Deepak Spinners veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 3,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deepak Spinners -0,910 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,06 INR, nach -14,170 INR im Vorjahresvergleich.
Deepak Spinners hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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