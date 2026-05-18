DeepL Aktie
WKN DE: DEEPL1 / ISIN: NET000DEEPL1
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18.05.2026 13:54:00
DeepL: Deutscher Übersetzungsdienst setzt jetzt auf AWS
Neue Nutzungsbedingungen von DeepL ermöglichen das Datenspeichern beim US-Dienst AWS. Wer die Server des Tech-Konzerns ablehnt, muss kündigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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