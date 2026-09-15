DeepL Aktie
WKN DE: DEEPL1 / ISIN: NET000DEEPL1
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15.09.2026 16:07:00
DeepL Voice: Echtzeit-Übersetzung mit originaler Stimmcharakteristik
Deepl Live Voice Translation" />
DeepL erweitert seine Voice-Technologie: Neue Sprachmodelle übertragen bei Live-Übersetzungen auch den individuellen Klang, das Sprechtempo und die Emotionen.
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