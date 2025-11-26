DeepMarkit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DeepMarkit hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at