DeepSeek strebt wohl an die Börse: 71-Milliarden-Dollar-Bewertung angepeilt - Chinas Internetaktien im Aufwind

DeepSeek bereitet laut Bloomberg einen Börsengang in Festlandchina vor. Das sorgt für kräftige Kursgewinne bei den KI-Unternehmen Zhipu AI und MiniMax Group.

DeepSeek bereitet laut Bloomberg einen Börsengang in China vor

DeepSeek sucht zudem Kapital zu einer Bewertung von 71 Milliarden US-Dollar

Die Aktien von Zhipu AI und MiniMax Group legen deutlich zu

Ein Bloomberg-Bericht zu den Börsenplänen von DeepSeek sorgt am Mittwoch für Kursgewinne bei chinesischen KI-Aktien: Die Nachrichtenagentur berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, DeepSeek bereite noch in diesem Jahr einen Börsengang in Festlandchina vor und suche parallel frisches Kapital zu einer Bewertung von mindestens 71 Milliarden US-Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Zhipu AI und MiniMax Group sprangen daraufhin kräftig nach oben.

DeepSeek strebt an die Börse

Der Konzern aus Hangzhou bereitet demnach die Einreichung von Börsenunterlagen für später in diesem Jahr vor, ein Marktdebüt könnte laut Bloomberg im Jahr 2027 folgen. Voraussetzung ist der Abschluss der Finanzberichte bis Ende Dezember, an denen DeepSeek derzeit mit Wirtschaftsprüfern arbeitet. Die Unterlagen könnten je nach Fortschritt der Bilanzarbeiten Ende 2026 oder Anfang 2027 eingereicht werden, Zeitpunkt und Umfang beider Vorhaben könnten sich laut Bloomberg noch ändern.

Bewertung auf Rekordniveau

Parallel zu den Börsenplänen führt DeepSeek laut Bloomberg Gespräche mit Investoren über eine neue Finanzierungsrunde, nur wenige Wochen nach Abschluss einer ersten externen Kapitalrunde über 7 Milliarden US-Dollar. Die neue Runde soll auf eine Bewertung vor Kapitalzufluss von mindestens 480 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 71 Milliarden US-Dollar, zielen, verglichen mit rund 50 Milliarden US-Dollar bei der vorangegangenen Runde. DeepSeek strebt laut dem Bericht ein Volumen von mindestens 10 Milliarden Yuan an, der endgültige Betrag hänge von der Investorennachfrage ab. Die Finanzierungsrunde wurde zuerst von der Financial Times gemeldet, über die Börsenpläne berichtete Bloomberg separat.

Zhipu und MiniMax profitieren

Am Aktienmarkt in Hongkong profitierten vor allem die beiden Wettbewerber: Die Zhipu-Aktie legte in Hongkong zeitweise um 7,88 Prozent auf 1.726,00 HKD zu, die Aktie von MiniMax Group sogar um 13,30 Prozent auf 260,60 HKD. Zhipu, MiniMax und DeepSeek gelten gemeinsam als Chinas sogenannte KI-Tiger, eine Gruppe von Start-ups, die Chinas KI-Entwicklung anführen sollen. Zhipu ist seit seinem Börsengang im Januar die deutlich gefragtere der beiden Aktien, während MiniMax nach einem anfänglichen Kurssprung im bisherigen Jahresverlauf wieder spürbar zurückgefallen ist.

Anleger achten nun darauf, ob DeepSeek die Bilanzarbeiten wie geplant bis Jahresende abschließt und ob die neue Finanzierungsrunde zu der angepeilten Rekordbewertung zustande kommt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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