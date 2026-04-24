KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 15:17:00
DeepSeek v4: Günstige KI-Alternative fordert OpenAI und Anthropic heraus
Das chinesische Start-up DeepSeek hat eine neue KI-Generation veröffentlicht. Das Modell setzt auf eine neue Architektur und bietet ein größeres Kontextfenster.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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