DeepSeek Aktie
WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001
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11.09.2026 10:03:00
DeepSeek V4.1 Flash: Mehr Leistung als V4-Pro zu niedrigeren Preisen
DeepSeek-Logo vor rotem Hintergrund mit gelben Sternen der chinesischen Flagge." />
DeepSeek V4.1 Flash ersetzt vorerst V4-Pro und bietet mehr Leistung zu niedrigeren Kosten, allerdings mit ungewöhnlich hohem Tokenverbrauch.
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