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WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001

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15.07.2026 15:20:00

DeepSeek will offenbar an die Börse - IPO-Einreichung noch 2026 möglich

Nur Wochen nach einer milliardenschweren Finanzierungsrunde soll DeepSeek die nächste Runde und parallel einen Börsengang planen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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