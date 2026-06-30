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30.06.2026 19:46:00
DeepSeek's DSpark Just Made Nvidia's Most Important New Bet Harder to Close
DeepSeek released DSpark last week. The market noticed the speed numbers and moved on. What the speed numbers actually signal is more important than the benchmark: A Chinese AI lab keeps finding ways to make inference faster using software and open weights, at no cost to anyone who wants to use it.Nvidia (NASDAQ: NVDA), meanwhile, is ramping a specialized decode rack called the Groq 3 LPX that requires a separate purchase decision on top of the GPU platform customers already depend on. The question the market is not asking is whether that second check gets written at scale, or whether DSpark and the architectural innovations underneath it are quietly making the answer no.Nvidia just posted the biggest quarter in semiconductor history. Revenue of $81.6 billion. Data Center revenue of $75.2 billion. GAAP gross margin of 74.9 percent. The established GPU business is not in question. What is in question is the incremental layer Nvidia is now trying to monetize on top of it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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