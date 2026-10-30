DeepSpatial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DeepSpatial äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 120,45 Prozent auf 1,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at