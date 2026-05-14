Global-E Online Aktie

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WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688

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15.05.2026 00:53:33

Deepwater Halves Global-e Online Position, Sells $9 Million in Stock

According to a May 13, 2026, SEC filing, Deepwater Asset Management sold 247,864 shares of Global-E Online (NASDAQ:GLBE) during the first quarter. The estimated value of the trade was $8.72 million, calculated using the average share price for the period. The end-of-quarter stake was 144,199 shares, with the position’s value dropping by $10.96 million during the quarter due to both trading and price changes.After the sale, GLBE represented 2.82% of Deepwater's portfolio.As of May 13, 2026, shares were priced at $27.54, down 35.0% over one year; one-year alpha versus the S&P 500 was negative 62 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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