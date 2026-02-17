Deera Investment Real Estate Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deera Investment Real Estate Development ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deera Investment Real Estate Development die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,2 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 117,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen JOD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,04 Millionen JOD – ein Plus von 52,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Deera Investment Real Estate Development 6,60 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

