Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|
20.08.2026 16:37:54
Deere & Company Stock Rises 7% Over Strong Q3 Results
(RTTNews) - Shares of Deere & Company (DE) are gaining about 7 percent on Thursday morning after the company reported its third-quarter financial results, revealing higher profitability and revenue growth.
The company's shares are currently trading at $622.32 on the New York Stock Exchange, up 7.18 percent. The stock opened at $611.12 and has climbed as high as $629.23 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $433.00 to $674.19.
Worldwide net sales and revenues increased 5 percent, to $12.608 billion, for the third quarter of 2026. Net income attributable to the company was $1.379 billion compared to $1.289 billion in the same period a year ago. The company expects fiscal 2026 net income to be in a range of $4.75 billion to $5.00 billion.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Ausblick: Deere legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deere-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Deere & Co. (John Deere)
Aktien in diesem Artikel
|Deere & Co. (John Deere)
|501,00
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.