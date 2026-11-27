Deere hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deere ein EPS von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,33 Prozent auf 16,97 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,880 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 66,26 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Deere 63,90 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at