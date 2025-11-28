Deere informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deere hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 136,49 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deere 109,31 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 17 217,59 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10 708,23 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 543,72 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Deere 531,89 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 53 706,96 Milliarden ARS – ein Plus von 25,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Deere 42 840,67 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

