(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Deere & Co. (DE) initiated its guidance for net income attributable to the company for the full-year 2027 in the range of $4.50 billion to $5.25 billion, reflecting evolving conditions across key end markets.

The company noted that the net income outlook includes an estimated one-time, non-cash pension settlement charge of $0.25 to $0.40 billion associated with a voluntary lump-sum payment option for certain U.S. salaried retirees.

"As we enter fiscal 2027, we're seeing early signs of improvement in large agriculture, led by North America," said May. "Given continued uncertainty in key end markets, our outlook reflects a wider range of outcomes," said John May, chairman and chief executive officer.

In Wednesday's pre-market trading, DE is trading on the NYSE at $595.55, down $18.40 or 3.00 percent.

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