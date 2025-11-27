Deere legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Deere präsentierte in der am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deere ein EPS von 4,55 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,23 Prozent auf 12,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 9,86 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 18,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,62 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 51,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 18,42 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 38,34 Milliarden USD, befunden.

