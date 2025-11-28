Deere: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Deere ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deere die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,20 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Deere ein EPS von 1,36 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 63,98 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

