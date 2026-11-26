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26.11.2026 06:31:29
Deere stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Deere hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 3,89 USD gegenüber 3,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Deere mit einem Umsatz von insgesamt 12,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,24 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,95 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 18,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 47,70 Milliarden USD, während im Vorjahr 45,63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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