Deerfield Healthcare Technology Acquisitions A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Deerfield Healthcare Technology Acquisitions A gab am 09.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,103 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,041 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 118,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,416 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deerfield Healthcare Technology Acquisitions A -0,296 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 631,13 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 403,30 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,363 USD und einen Umsatz von 617,10 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at