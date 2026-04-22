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22.04.2026 09:52:00
Deezer: 44 Prozent neu hochgeladener Musik ist KI-generiert
44 Prozent der Songs, die täglich beim Musikstreamingdienst Deezer hochgeladen werden, sind KI-generiert. Das entspricht knapp 75.000 Tracks täglich. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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