DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent auf 8,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at