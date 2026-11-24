DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat am 21.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 EUR gegenüber 0,450 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,1 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at