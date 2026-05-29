DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft präsentierte am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,19 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft im vergangenen Quartal 7,7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft 7,5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at