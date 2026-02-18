Oklo Aktie
Defekte Rohre, Strom aus Gas : Das US-Atom-Revival von Trump, Holtec und Oklo ist "Chaos"
Die Geburt von ChatGPT ist Startschuss des Atom-Revivals. US-Präsident Trump will die amerikanischen Atomkapazitäten bis 2050 vervierfachen. Doch gut drei Jahre später kämpft die Branche mit spröden Rohren, fehlenden Unterlagen und verzettelt sich mit immer neuen Entwürfen für Minireaktoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
