Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
25.02.2026 19:25:21
Defence and AI spending sends global debt to record $348tn
Last year’s $28.8tn increase was largely fuelled by government investment, according to the Institute of International FinanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!