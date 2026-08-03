Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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03.08.2026 06:00:04
Defence investments will create positive spillovers, says Daimler Truck chief
German group brings forward target to 2028 to double its defence revenue to €1bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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