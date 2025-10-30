Defence Therapeutics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Defence Therapeutics A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at