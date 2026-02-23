Defence Therapeutics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Defence Therapeutics A präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Defence Therapeutics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at