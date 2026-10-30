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30.10.2026 06:31:28
Defence Therapeutics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Defence Therapeutics A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Defence Therapeutics A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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