Defence Therapeutics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Defence Therapeutics A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Defence Therapeutics A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at