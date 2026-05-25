Defence Therapeutics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Defence Therapeutics A präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at