Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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01.11.2026 13:07:00
Defense Giant Lockheed Martin Just Got a Little Bigger
Valued at nearly $147 billion, with more than $79 billion in annual revenue and $6.5 billion in annual profit, Lockheed Martin (NYSE: LMT) is widely recognized as the world's largest pure-play defense company.
This week, it got a little bigger.
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