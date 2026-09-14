CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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14.09.2026 11:02:25
Defense Hiring Will Ease, Not End, Pain in European Car Industry
An agreement to turn an ailing Volkswagen factory into a defense manufacturing hub offers hope for jobs. But a shift from “family vans to tanks” in Germany is not so simple.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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