Defense Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Defense Metals hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at